Немецкие инженеры помогали военизированным формированиям нацистов (СС) создавать «конвейеры смерти» в концлагерях, проектируя крематории и газовые камеры. Это следует из рассекреченных архивных документов, опубликованных ФСБ России.
Согласно документам, занимавшийся настройкой вентиляции в Освенциме инженер Карл Шульце стал свидетелем массовых убийств. Он рассказал, как людей изгоняли в газовые камеры, а трупы сжигались в крематориях.
«По внешнему виду можно было судить, что они были умерщвлены в газовой камере», — рассказывал инженер.
Главный инженер фирмы «Топф» Фриц Зандер спроектировал крематорий с конвейерной системой для массового сжигания, где трупы использовались как дополнительное топливо. Он оправдывал свою работу.
«Я, как немецкий инженер и служащий фирмы “Топф”, считал себя обязанным все свои лучшие знания применить, чтобы способствовать гитлеровской Германии в победе», — утверждал Зандер.
