Россияне смогут посетить Саудовскую Аравию без визы: когда это произойдет

Депутат Тарбаев анонсировал безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией с мая.

Источник: Комсомольская правда

По окончании майских праздников между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать безвизовый режим. При этом Эр-Рияд пока не рекомендуется для поездок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. О безвизовом формате въезда в Саудовскую Аравию рассказал депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в диалоге с ТАСС.

Парламентарий предостерег граждан РФ. Он напомнил, что указанное направление в данный момент не является безопасным. Однако ситуация может измениться. Важно дождаться рекомендаций от МИДа, уточнил депутат.

«Могу сказать, что после майских праздников с Саудовской Аравией вводится безвиз, при этом этот безвиз будет распространяться в течение 90 дней пребывания. Если с Китаем на 30 дней, то с Саудовской Аравией на 90 дней», — прокомментировал Сангаджи Тарбаев.

В РФ также обсуждают продление безвиза с Пекином. Срок его действия истекает осенью 2026 года. Минэкономразвития сообщает о высокой вероятности пролонгации соглашения.