В ГД предложили распространить инвествычет на модернизацию детских лагерей

Слуцкий предложил распространить инвествычет на модернизацию детских лагерей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить расходы на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию детских лагерей в состав затрат для применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль организаций.

Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается включить расходы на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию зданий, строений, сооружений и иных объектов основных средств, используемых в деятельности по организации детского отдыха, в состав расходов, принимаемых в целях применения ИНВ», — сказано в документе.

В письме уточняется, что региональные органы власти должны иметь право устанавливать особенности применения ИНВ для организаций детского отдыха на своей территории, включая определение категорий налогоплательщиков, имеющих право на применение вычета, а также перечня основных средств, в отношении которых применяется вычет.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий, детский отдых должен быть не только доступным, но и безопасным.

«Сегодня многие детские лагеря сильно устарели: здания построены десятки лет назад, коммуникации изношены, не хватает современного оборудования. При этом у лагерей просто нет достаточных средств на масштабный ремонт. Мы в ЛДПР считаем, что решение расширить действие инвестиционного налогового вычета на сферу детского отдыха станет эффективным инструментом поддержки», — отметил он.

Лидер партии подчеркнул, что реализация данной инициативы даст лагерям экономический стимул вкладываться в обновление: ремонтировать здания, обновлять инженерные сети, оснащать спортивные площадки, образовательные и досуговые пространства.

«В результате миллионы российских детей смогут отдыхать в современных, безопасных и комфортных условиях, а нагрузка на региональные бюджеты снизится», — заключил он.

