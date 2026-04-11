Пенсию больше 30 тысяч рублей получают в 12 регионах России: подробности

В 12 регионах России средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсии свыше 30 тысяч рублей был зафиксирован в 12 регионах России за февраль 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.

Чукотский автономный округ стал лидером среди регионов с самой высокой средней пенсией. Там выплата составила 41,9 тысяч рублей. На втором и третьем месте расположились Ненецкий автономный округ — 38,7 тысяч рублей и Камчатский край — 37,5 тысяч рублей.

Пенсия свыше 30 тысяч рублей была зафиксирована в Карелии, Коми, Якутии, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, а также в Архангельской, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях.

Напомним, часть российских пенсионеров получит пенсию за май раньше. Выплаты поступят до 30 апреля, в связи с майскими праздниками. Досрочную пенсию получат те, кто получает пенсию на банковскую карту.

Ранее KP.RU сообщал, что 1 апреля проиндексировали социальные пенсии. Размер выплат увеличился в среднем на 1000 рублей, в зависимости от категории получателя. Индексация коснулась 3,6 миллиона пенсионеров.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше