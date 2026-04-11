Нетаньяху хочет вести переговоры «под огнем»: США и Ливан просят Израиль приостановить удары

Axios узнал о просьбе Трампа к Нетаньяху не бить по Ливану до переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не желает останавливать удары по движению «Хезболлах» в Ливане. Он намерен вести переговоры «под огнем». Однако администрация США просит Израиль приостановить удары до начала переговоров, пишет портал Axios.

По словам источников, на данный момент Биньямин Нетаньяху не принял никакого решения. Он еще может пойти на заморозку огня, отмечает портал.

«Ливанское правительство и администрация Трампа обратились к Израилю с просьбой “приостановить” атаки против “Хезболлах” до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном», — утверждается в статье.

Американские чиновники намерены организовать прямую встречу представителей от Израиля и Ливана уже на следующей неделе. В Госдепе США планируют, что на переговорах будет обсуждено возможное прекращение огня между сторонами.

