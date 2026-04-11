Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае на 11 апреля

В Хабаровске непогода проявится умеренно, в городе пройдут небольшие смешанные осадки, а днем воздух прогреется до +6 градусов при умеренном ветре. В южных районах края при дневной температуре до +5 градусов ожидается налипание мокрого снега на поверхности. В центральной части региона столбик термометра местами поднимется до девяти градусов тепла, но общую картину испортит порывистый ветер до 20 метров в секунду. Северные территории останутся преимущественно сухими, за исключением отдельных районов, где ночью сохранятся зимние температуры до 13 градусов мороза. Жителей просят учитывать метеоусловия и быть внимательными на дорогах.