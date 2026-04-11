Между Израилем и Ливаном пройдут переговоры: вот что обсудят на встрече 14 апреля

Как пишет CBS News, американский лидер Дональд Трамп изменил позицию о включении Ливана в план о перемирии с Ираном после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Утверждается, что посредники в переговорах Вашингтона и Тегерана знали, что режим тишины распространяется на Ливан. Это подтвердили в Тегеране и Исламабаде.