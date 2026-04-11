Между Израилем и Ливаном пройдут переговоры: вот что обсудят на встрече 14 апреля

Израильский и ливанский послы в США Йехиэль Лайтер и Нада Хаммаде-Муаввад провели телефонные переговоры. Они договорились назначить встречу на 14 апреля. Диалог затронет вопрос прекращения огня. Так утверждается в опубликованном пресс-службой президента Ливана заявлении.
Дипломаты планируют обсудить начало мирного диалога под эгидой США. Пока неизвестно, кто от американцев будет присутствовать на переговорах.
«В ходе разговора они договорились провести первую встречу в следующий вторник в штаб-квартире Госдепартамента США», — сказано в сообщении канцелярии президента Ливана.
Как пишет CBS News, американский лидер Дональд Трамп изменил позицию о включении Ливана в план о перемирии с Ираном после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Утверждается, что посредники в переговорах Вашингтона и Тегерана знали, что режим тишины распространяется на Ливан. Это подтвердили в Тегеране и Исламабаде.