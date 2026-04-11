В Мелитополе нацисты расстреливали 50 русских за 1 немца

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Нацистские оккупационные власти Мелитополя Запорожской области в годы Великой Отечественной войны расстреливали 50 русских за 1 убитого немца. Это следует из документа «Два года оккупации» с цифрового портала «Геноцид советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны», который публикует ТАСС в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
«6 октября 1941 г. немцы вступили в Мелитополь. Первое чувство — мешаются страх с любопытством. Найден труп убитого немца в 12 км от Мелитополя. Если еще [раз] повторится, то за 1 немецкого солдата будет расстреляно 50 русских», — говорится в документе.
В нем также отмечается, что немцы не только расстреливали русских и евреев из пулеметов, но и заживо хоронили неугодных. Кроме того, упоминается, что оккупационные власти «травили детей».
«Отрубали руки и живыми бросали в колодезь, выдергивали языки, не было пощады», — также сообщается в архивном материале.
Согласно информации портала, документ хранится в Государственным архиве Российской Федерации (ГА РФ).
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, он был учрежден в память о восстании в концлагере Бухенвальд. В период с 1937 по 1945 год в Бухенвальде содержались около 250 тыс. человек со всей Европы, выжили лишь 21 тыс. узников. 11 апреля 1945 года в лагере началось вооруженное восстание, в ходе которого заключенные обезоружили и захватили в плен охранников. 13 апреля в лагерь вошли американские войска. Расположенный там мемориальный комплекс ежегодно посещают сотни тысяч человек.
Освобождение Мелитополя.
Фашисты захватили Мелитополь 6 октября 1941 года. После поражения в Сталинградской битве в марте 1943 года гитлеровские войска начали строить мощную сеть оборонительных укреплений на обрывистом берегу реки Молочная протяженностью 150 км. На строительство немцы согнали местное население. Села они превратили в мощные укрепрайоны, связанные друг с другом противотанковыми рвами. Центром немецкой линии обороны был Мелитополь. Оборонительному рубежу захватчики присвоили имя древнегерманского бога Вотана, он стал называться «линией Вотан».
Войска Южного фронта Красной армии начали штурм восточного берега реки Молочной 22 сентября 1943 года, 26 сентября перешли в наступление по всему участку фронта. Но в результате жесточайших боев советским войскам удалось только незначительно продвинуться вперед из-за ураганного огня противника. Второй штурм линии Вотан Красная армия начала 9 октября 1943 года с мощной артподготовки. 10 октября подразделениям 28-й армии удалось выйти на окраины Мелитополя. К городу была переброшена 51-я армия, находившаяся в резерве.
14 октября 1943 года советские войска освободили город Запорожье. 51-я армия начала сражения на улицах Мелитополя. Город был сильно укреплен немцами, бои шли за каждый дом. Историки назвали битву за Мелитополь «малым Сталинградом». 21 октября на всей линии Вотан начался третий штурм гитлеровских укреплений. Через двое суток советские войска полностью овладели Мелитополем, линия Вотан была прорвана.