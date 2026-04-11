В Мелитополе нацисты расстреливали 50 русских за 1 немца

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, он был учрежден в память о восстании в концлагере Бухенвальд. В период с 1937 по 1945 год в Бухенвальде содержались около 250 тыс. человек со всей Европы, выжили лишь 21 тыс. узников. 11 апреля 1945 года в лагере началось вооруженное восстание, в ходе которого заключенные обезоружили и захватили в плен охранников. 13 апреля в лагерь вошли американские войска. Расположенный там мемориальный комплекс ежегодно посещают сотни тысяч человек.