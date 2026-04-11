США наращивают группировку войск на Ближнем Востоке, несмотря на переговоры

Ранее Дональд Трамп объявил о двустороннем прекращении огня с Ираном сроком на две недели. По словам главы Белого дома, почти все разногласия удалось снять, а предложения Тегерана из десяти пунктов Вашингтон рассматривает как рабочую основу для диалога. Американский лидер также подчеркнул, что решение было принято при готовности Исламской Республики открыть Ормузский пролив. В Тегеране пообещали воздержаться от атак, если по ним не будут наносить удары.