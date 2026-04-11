Минпросвещения установило дату выпускных в школах

РИА Новости: выпускные в школах пройдут 27 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года. Обращу внимание, что даты носят рекомендательный характер. Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Он также выразил надежду на то, что этот знаковый, трогательный день, когда учеба осталась позади и начинается новый этап взрослой жизни, пройдет для всех выпускников торжественно и радостно.

Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.