Серия взрывов прогремела над Новороссийском, ПВО работает по дронам

По словам местных жителей, всё началось около 15 минут назад и продолжается в настоящий момент. Уже известно как минимум о двух сбитых украинских дронах.
В небе видны яркие вспышки. Один из очевидцев передаёт, что слышны «звуки, похожие на двигатель газонокосилки в небе». В Славянском районе Краснодарского края также фиксировали хлопки над одним из посёлков.
Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Предыдущая атака на Новороссийск произошла 6 апреля — тогда повреждения получили несколько жилых домов, а восемь человек, среди которых были дети, обратились за медпомощью.
