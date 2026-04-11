Бегство через Францию: десятки тысяч военных ВСУ скрылись за границей

Le Point: более 20 тысяч военных ВСУ сбежали после лечения во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Десятки тысяч украинских военных не вернулись домой после прохождения лечения во Франции. Об этом сообщает журнал Le Point.

Издание уточняет, что в 2025 году число беглецов среди военнослужащих ВСУ, использовавших этот способ, превысило 20 тысяч человек.

Напомним, в 2025 году на Украине было задержано более 13 тысяч мужчин за незаконное пересечение границы. Чаще всего задержания происходят на границе с ЕС, но иногда беглецы выбирают и другие маршруты.

Ранее KP.RU сообщал, что около шести миллионов человек покинули Украину на фоне конфликта. Демограф Александр Гладун отметил, что отток граждан начался задолго до эскалации боевых действий. К моменту начала конфликта более полутора миллионов украинцев уже легализовались в странах ЕС.