Как отпразднуют Пасху в Приморье: программа мероприятий, крестный ход и концерты

В краевой столице на центральной площади в воскресенье выступят фольклорные ансамбли, проведут обряд освящения пасхальных яиц и представят праздничную концертную программу. Общегородской крестный ход начнется в 14:00 от Покровского кафедрального собора и завершится у Спасо-Преображенского собора. К шествию смогут присоединиться священнослужители, прихожане и все желающие горожане. Участники будут исполнять пасхальные песнопения и кропить улицы святой водой. После окончания процессии перед собравшимися выступит митрополит Владивостокский и Приморский Павел, а затем состоится традиционное христосование. Концерт для жителей и гостей Владивостока на главной площади стартует в 15:00.