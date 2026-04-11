Как отпразднуют Пасху в Приморье: программа мероприятий, крестный ход и концерты

Как отметила заместитель председателя правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, Пасха считается центральным христианским праздником в православной традиции, который сплачивает людей и возвращает их к духовно-культурным истокам. По ее словам, организация общегородских событий помогает беречь обычаи и вписывать их в актуальную культурную повестку региона.
В краевой столице на центральной площади в воскресенье выступят фольклорные ансамбли, проведут обряд освящения пасхальных яиц и представят праздничную концертную программу. Общегородской крестный ход начнется в 14:00 от Покровского кафедрального собора и завершится у Спасо-Преображенского собора. К шествию смогут присоединиться священнослужители, прихожане и все желающие горожане. Участники будут исполнять пасхальные песнопения и кропить улицы святой водой. После окончания процессии перед собравшимися выступит митрополит Владивостокский и Приморский Павел, а затем состоится традиционное христосование. Концерт для жителей и гостей Владивостока на главной площади стартует в 15:00.
К торжествам присоединится и Уссурийск. Там 12 апреля с полудня до часу дня пройдет пасхальный крестный ход по центральным улицам — от храма Покрова Пресвятой Богородицы до храма святителя Николая Чудотворца.
Праздничные события затронут также учреждения культуры. В социально-культурном центре села Спасского для детей организуют мастер-класс по декупажу пасхальных яиц. Юные участники познакомятся с народными традициями и своими руками создадут декоративные сувениры — подобные форматы набирают популярность как вид семейного досуга.