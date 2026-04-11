В 12 регионах России отметили среднюю пенсию свыше 30 тыс. рублей

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Средний размер пенсии свыше 30 тыс. рублей отмечен в 12 регионах России, согласно данным за февраль 2026 года, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.
Так, средняя пенсия более 30 тыс. рублей зафиксирована в Карелии (30,9 тыс.), Архангельской области (31,6 тыс.), Коми (32,1 тыс.), Якутии (33,4 тыс.), Сахалинской области (33,5 тыс.), Мурманской области (34,1 тыс.), Ямало-Ненецком АО (36,1), Ханты-Мансийском АО (36,9 тыс.), Магаданской области (37,3 тыс.), Камчатском крае (37,5 тыс.), Ненецком АО (38,7 тыс.), Чукотском АО (41,9 тыс.), следует из данных Соцфонда.
В целом средний размер пенсии по стране в феврале 2026 года составил 25 261 рубль.