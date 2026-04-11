Daily Mail: Хантер Байден сбежал из США с долгом в 17 миллионов долларов

Сын бывшего президента США Хантер Байден взял в долг 17 миллионов долларов и покинул Соединенные Штаты. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило The Daily Mail со ссылкой на судебный документ.

По данным издания, на сына Джо Байдена подали в суд его бывшие адвокаты из юридической фирмы Winston & Strawn LLP. Компания утверждает, что Хантер не оплатил счета на сумму, значительно превышающую 50 тысяч долларов. В иске также говорится, что Байден проживает за границей и не может себе позволить погасить задолженность. Сам Хантер ранее признавался, что его долг составляет 17 миллионов долларов, говорится в сообщении.

Байден в начале декабря 2024 года помиловал своего сына по двум судебным разбирательствам. Президент России Владимир Путин тогда отметил, что бывшего американского лидера не стоит осуждать, поскольку в нем «больше человека, чем политика».

Позже стало известно, что сотрудники ФБР намеренно скрывали информацию в рамках дела Хантера Байдена, в том числе факт наличия его ноутбука, в котором содержался компромат. На гаджете содержалась компрометирующая информация о коррупционных схемах семьи бывшего главы американского государства. При этом правоохранители длительное время целенаправленно замалчивали скандальную ситуацию касательно дела Хантера Байдена и не допускали его публичной огласки.

