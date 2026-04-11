Daily Mail: Хантер Байден сбежал из США с долгом в 17 миллионов долларов

По данным издания, на сына Джо Байдена подали в суд его бывшие адвокаты из юридической фирмы Winston & Strawn LLP. Компания утверждает, что Хантер не оплатил счета на сумму, значительно превышающую 50 тысяч долларов. В иске также говорится, что Байден проживает за границей и не может себе позволить погасить задолженность. Сам Хантер ранее признавался, что его долг составляет 17 миллионов долларов, говорится в сообщении.