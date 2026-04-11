Умерла Анджела Плезенс, звезда фильма «Банды Нью-Йорка»

На 85-м году жизни скончалась британская актриса Анджела Плезенс. Она умерла 10 апреля. Анджела Плезенс известна публике по ролям в фильме «Банды Нью-Йорка» и экранизациях произведений Агаты Кристи. О смерти актрисы пишет издание Manchester Evening News.
Агенты Анджелы Плезенс не уточнили место кончины артистки. Они выразили соболезнование ее родным и близким.
«Для нас было честью представлять Анжелу, которая сделала блестящую карьеру, длившуюся более пяти десятилетий. Ее вклад в британскую киноиндустрию очень большой», — поделились агенты актрисы.
В России ранее ушел из жизни заслуженный артист РФ Виктор Яковлев. Актер известен по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Адвокат» и «Казачок». Ему было 74 года. Заслуженный артист России скончался после тяжелой болезни.