Инженер и пенсионер в Хабаровске отдали мошенникам 5,4 млн рублей

В Хабаровске двое местных жителей стали жертвами финансовой аферы, поверив обещаниям о быстром заработке в интернете. Суммарно потерпевшие лишились более 5,4 миллиона рублей, как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды»- Хабаровск.
Первым в полицию обратился 25-летний инженер одной из городских фирм. Мужчина пояснил, что неизвестная в мессенджере предложила ему инвестировать в иностранную валюту. Поверив в легальность платформы, хабаровчанин перечислил злоумышленникам 1,8 миллиона рублей, включая кредитные средства. При попытке вывода активов связь с «консультантами» прервалась.
Жертвой схожей схемы стал 77-летний пенсионер. Пожилой человек установил на смартфон стороннее приложение по совету «трейдеров». Чтобы увеличить портфель, он вложил 3,54 миллиона рублей, для чего также воспользовался помощью сестры и банковскими займами. В выводе средств ему было отказано под различными предлогами, после чего общение с ним прекратили.
В настоящее время следственным управлением возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.
