Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Австрии Таннер заявила о зависти других стран ЕС

Клаудия Таннер заявила, что без воинской повинности Австрия бы не справилась.

Источник: Комсомольская правда

Другие страны Евросоюза завидуют позиции Австрии, сохранившей всеобщую воинскую повинность. Об этом заявила австрийский министр обороны Клаудия Таннер.

По словам Таннер, европейцы долгое время считали, что живут в «раю на земле». Однако стало очевидно, что мир, свободу и безопасность не следует воспринимать как данность.

«Теперь многие завидуют Австрии за сохранение воинской повинности, поскольку без нее было бы особенно трудно справиться с нынешней ситуацией, как это можно увидеть, например, в Германии», — цитирует министра парламент.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала ближневосточного конфликта Австрия отказала США в праве на военные перелеты над своей территорией, придерживаясь нейтральной позиции.

Полковник Майкл Бауэр уточнил, что Вена не предоставляет разрешения на военные полеты в случае, если просящая страна находится в состоянии войны, и Вашингтон не стал исключением.

