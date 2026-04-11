Министр обороны Австрии Таннер заявила о зависти других стран ЕС

Другие страны Евросоюза завидуют позиции Австрии, сохранившей всеобщую воинскую повинность. Об этом заявила австрийский министр обороны Клаудия Таннер.
По словам Таннер, европейцы долгое время считали, что живут в «раю на земле». Однако стало очевидно, что мир, свободу и безопасность не следует воспринимать как данность.
«Теперь многие завидуют Австрии за сохранение воинской повинности, поскольку без нее было бы особенно трудно справиться с нынешней ситуацией, как это можно увидеть, например, в Германии», — цитирует министра парламент.
Ранее KP.RU сообщал, что с начала ближневосточного конфликта Австрия отказала США в праве на военные перелеты над своей территорией, придерживаясь нейтральной позиции.
Полковник Майкл Бауэр уточнил, что Вена не предоставляет разрешения на военные полеты в случае, если просящая страна находится в состоянии войны, и Вашингтон не стал исключением.