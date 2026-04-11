Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не было пощады»: нацисты расстреливали 50 русских за одного немца под Запорожьем

В Мелитополе нацисты расстреливали 50 русских за одного убитого немца.

Источник: Комсомольская правда

Во время нацистской оккупации Мелитополя в годы Великой Отечественной войны за одного убитого немецкого солдата расстреливали 50 русских. Это следует из документа на портале «Геноцид советского народа нацистами и их пособниками».

Согласно документу, 6 октября 1941 года немецкие войска вошли в Мелитополь Запорожской области.

«Найден труп убитого немца в 12 км от Мелитополя. Если еще [раз] повторится, то за 1 немецкого солдата будет расстреляно 50 русских», — следует из записи.

В документе описывается, что оккупанты не только расстреливали русских и евреев, но и заживо хоронили людей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Документ устанавливает наказание за оскорбление памяти жертв геноцида.