«Не было пощады»: нацисты расстреливали 50 русских за одного немца под Запорожьем

Во время нацистской оккупации Мелитополя в годы Великой Отечественной войны за одного убитого немецкого солдата расстреливали 50 русских. Это следует из документа на портале «Геноцид советского народа нацистами и их пособниками».
Согласно документу, 6 октября 1941 года немецкие войска вошли в Мелитополь Запорожской области.
«Найден труп убитого немца в 12 км от Мелитополя. Если еще [раз] повторится, то за 1 немецкого солдата будет расстреляно 50 русских», — следует из записи.
В документе описывается, что оккупанты не только расстреливали русских и евреев, но и заживо хоронили людей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Документ устанавливает наказание за оскорбление памяти жертв геноцида.