Американские клиники применяют жир умерших для подтяжки ягодиц

В эстетической медицине Соединённых Штатов около десяти лет практикуют инъекции препаратов на основе жировой ткани, полученной от умерших людей. Об этом сообщает французское издание Le Point.
Материал применяют для увеличения молочных желез, коррекции ягодиц, заполнения ямок на коже и добавления объёма скулам. Процедуры проводятся на легальных основаниях.
Как поясняется в публикации, биоматериал от умерших доноров подвергается тщательной очистке. Удаляется весь генетический компонент. Только после этого препарат вводится пациентам.
Производители утверждают, что благодаря такой обработке инъекции безопасны. Более того, после введения клетки самого пациента превращают чужеродный жир в собственный.
Метод официально одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В последнее время пациенты всё чаще выбирают эту технологию, отказываясь от традиционного липофилинга пересадки собственной жировой ткани.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!