Стало известно, куда на майские праздники отправятся россияне: названы самые популярные направления для отдыха

Россияне традиционно активно отмечают майские праздники. Граждане путешествуют по стране. Наиболее часто туристы выбирают для отдыха в мае Краснодарский край. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Сергей Кривоносов, цитирует РИА Новости.
Парламентарий сообщил, что россияне предпочитают направления с разнообразными формами отдыха. Он также указал на развитие туризма внутри страны.
«Высоким спросом пользуются Краснодарский край, в первую очередь, Сочи, а также Крым, Санкт-Петербург, Казань, Алтай и Байкал», — перечислил Сергей Кривоносов.
Гражданам напомнили, что в мае невыгодно брать дополнительный отпуск. Лучше планировать его на месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2026 году наиболее выгодными для отпусков являются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.