Стало известно, куда на майские праздники отправятся россияне: названы самые популярные направления для отдыха

Депутат Кривоносов назвал популярные направления для отдыха на майские праздники.

Источник: Комсомольская правда

Россияне традиционно активно отмечают майские праздники. Граждане путешествуют по стране. Наиболее часто туристы выбирают для отдыха в мае Краснодарский край. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Сергей Кривоносов, цитирует РИА Новости.

Парламентарий сообщил, что россияне предпочитают направления с разнообразными формами отдыха. Он также указал на развитие туризма внутри страны.

«Высоким спросом пользуются Краснодарский край, в первую очередь, Сочи, а также Крым, Санкт-Петербург, Казань, Алтай и Байкал», — перечислил Сергей Кривоносов.

Гражданам напомнили, что в мае невыгодно брать дополнительный отпуск. Лучше планировать его на месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2026 году наиболее выгодными для отпусков являются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше