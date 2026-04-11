В Хабаровском крае ночная езда на питбайке закончилась гибелью человека

В селе Хурба Комсомольского района в ночное время произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека. О трагедии сообщили проезжавшие мимо водители, как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, 9 апреля в 22:50 22-летний водитель питбайка «Регулмото», не имея водительского удостоверения, двигался по поселковой дороге. В районе улицы Октябрьской он допустил наезд на 50-летнего мужчину, сидевшего на краю проезжей части, после чего транспортное средство вылетело в кювет. От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей.
В ГИБДД подчеркивают, что погибший находился на неосвещенном участке дороги в темной одежде. В отношении водителя инициирована проверка по признакам статьи 264 УК РФ. Специалисты напоминают, что кроссовые мотоциклы не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования, так как не имеют необходимой световой сигнализации и регистрации.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru