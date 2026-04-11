Отец Маска допустил строительство завода Tesla в России

«Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Та же Tesla могла бы здесь построить свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд», — сказал Эррол Маск.
Он также поделился впечатлениями от поездки, отметив, что в России встретил «очень много позитивно настроенных людей». По его словам, стране не следует лишь ждать иностранных инвестиций — с такой энергией и настроем можно и самим инвестировать в другие проекты.
Ранее отец Илона Маска признался, что во время путешествия по России пьёт водку и уже освоил несколько русских слов. Он также поделился мечтой искупаться в Волге. Ему очень нравится Россия, где, как он заметил, все чувствуют себя расслабленно. Из выученных фраз Маск назвал «до свидания», «спасибо», «да», «нет» и «на здоровье», а также сообщил, что пытается выучить алфавит.
