Отец Маска допустил строительство завода Tesla в России

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в ходе визита в Нижний Новгород высказал мнение о возможности строительства завода по производству автомобилей Tesla на территории региона. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Та же Tesla могла бы здесь построить свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд», — сказал Эррол Маск.

Он также поделился впечатлениями от поездки, отметив, что в России встретил «очень много позитивно настроенных людей». По его словам, стране не следует лишь ждать иностранных инвестиций — с такой энергией и настроем можно и самим инвестировать в другие проекты.

Ранее отец Илона Маска признался, что во время путешествия по России пьёт водку и уже освоил несколько русских слов. Он также поделился мечтой искупаться в Волге. Ему очень нравится Россия, где, как он заметил, все чувствуют себя расслабленно. Из выученных фраз Маск назвал «до свидания», «спасибо», «да», «нет» и «на здоровье», а также сообщил, что пытается выучить алфавит.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше