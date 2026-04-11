В Белоруссии сообщили об обсуждении с Роскосмосом пилотируемых полетов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Белоруссия активно обсуждает с Роскосмосом сохранение присутствия республики в программе пилотируемых полетов. Об этом сообщил в интервью ТАСС на первом Российском космическом форуме председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Караник.
«Мы сейчас с [главой Роскосмоса] Дмитрием Владимировичем [Бакановым] активно обсуждаем сохранение присутствия Республики Беларусь в программе пилотируемых полетов. вывод его уже на качественно новый уровень», — сказал Караник.
Первым представителем Белоруссии, совершившим орбитальный полет, стала Марина Василевская. 23 марта 2024 года она стартовала в космос на «Союзе МС-25» как участник космического полета 21-й экспедиции посещения МКС, командиром ЭП-21 был Олег Новицкий. 25 марта корабль пристыковался к орбитальной станции. Всего Василевская проработала на космической станции 14 суток и 6 апреля вернулась на Землю на борту «Союза МС-24». На МКС она выполняла программу, разработанную НАН Белоруссии, Российской академией наук и Роскосмосом. Программа включала в себя пять научно-исследовательских и два образовательных проекта, в том числе эксперименты в области медицины, биологии, физиологии, дистанционного зондирования Земли.
Ранее в космосе побывали космонавты — уроженцы Белорусской ССР: дважды Герои Советского Союза Петр Климук (первый полет выполнил в 1973 году) и Владимир Коваленок (1977) как граждане СССР, а также Герой Российской Федерации Олег Новицкий (2012−2013) как гражданин РФ.
