В РФ распространяется схема обмана ко Дню космонавтики: мошенники предлагают «акции» несуществующих компаний

Юрист Курбаков узнал, что мошенники продают акции фейковых космических компаний.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты начали распространять новую обманную схему перед Днем космонавтики. Мошенники продают якобы акции несуществующих космических компаний. Они также предлагают жертвам «инвестировать» в эту отрасль. Об этом предупредил член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что преступники пользуются именами реальных космических компаний для придания предложениям достоверности. Они также могут продавать жертвам права на будущую добычу платины с астероидов, рассказал юрист.

«Распространенная схема мошенников — продажа “акций” несуществующих космических компаний или фьючерсов на будущие космические ресурсы», — оповестил Иван Курбаков.

Аферисты также активизировались к Пасхе. Преступники обращаются к жертвам с рассылкой опасных открыток. Мошенники таким образом скрывают вредоносные ссылки.