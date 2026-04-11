«С опережением графика»: губернатор оценил темпы строительства новой дороги в Красноярске (видео)

Михаил Котюков проинспектировал строительство в Красноярске дублёра Енисейского тракта и улицы 9 Мая. Напомним, новая дорога свяжет густонаселённый микрорайон Солнечный с городом.
Подрядчик рассказал, что за год выполнили археологические работы и определили трассировку объекта. Сейчас идут земляные работы. Специалисты трудятся в две смены, с опережением графика.
Глава региона оценил текущий этап работ и обсудил график строительства.
«Не снижайте темп. Если есть возможность сдать объект раньше — надо это сделать», — поручил Михаил Котюков.
Напомним, будущая магистраль протяженностью почти 4,5 км в Солнечном пройдет от улицы Гриболевская по улицам Соколовская и Афанасия Тавакова в Солонцах-2, соединив микрорайон с развязкой на Северном шоссе у улицы Авиаторов. Дорога шириной 4−6 полос должна перераспределить потоки машин, улучшить транспортную доступность Солнечного, разгрузить существующие магистрали и обеспечить комфортное передвижение для тысяч красноярцев.
Средства на реализацию — около 2 млрд рублей — выделены региону в рамках инфраструктурного кредита. Объект включен в план подготовки Красноярска к 400-летию. Согласно проекту, дорогу должны построить до конца 2027 года.
