Трамп пообещал открыть Ормузский пролив с Ираном или без него

Президент США Дональд Трамп заявил, что свободное судоходство через Ормузский пролив будет восстановлено в ближайшее время с участием Ирана или без него. Об этом он заявил в пятницу, 10 апреля, журналистам перед вылетом в Шарлотсвилл.
— Мы собираемся открыть пролив вместе с ними или без них, но он будет открыт, — заявил американский лидер.
8 апреля первое судно прошло через Ормузский пролив после того, как представители Вашингтона, Иерусалима и Тегерана договорились о двухнедельном прекращении огня. При этом не уточняется, к какому именно государству относится корабль.
9 апреля стало известно, что Иран по соглашению о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.
В этот же день иранские военно-морские силы сообщили, что судам, планирующим пересечь Ормузский пролив, необходимо использовать два альтернативных маршрута, предложенных Тегераном.
Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав НПЗ на юге Ирана.