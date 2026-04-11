Трамп пообещал открыть Ормузский пролив с Ираном или без него

Президент США Дональд Трамп заявил, что свободное судоходство через Ормузский пролив будет восстановлено в ближайшее время с участием Ирана или без него. Об этом он заявил в пятницу, 10 апреля, журналистам перед вылетом в Шарлотсвилл.

Президент США Дональд Трамп заявил, что свободное судоходство через Ормузский пролив будет восстановлено в ближайшее время с участием Ирана или без него. Об этом он заявил в пятницу, 10 апреля, журналистам перед вылетом в Шарлотсвилл.

— Мы собираемся открыть пролив вместе с ними или без них, но он будет открыт, — заявил американский лидер.

8 апреля первое судно прошло через Ормузский пролив после того, как представители Вашингтона, Иерусалима и Тегерана договорились о двухнедельном прекращении огня. При этом не уточняется, к какому именно государству относится корабль.

9 апреля стало известно, что Иран по соглашению о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.

В этот же день иранские военно-морские силы сообщили, что судам, планирующим пересечь Ормузский пролив, необходимо использовать два альтернативных маршрута, предложенных Тегераном.

Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав НПЗ на юге Ирана.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше