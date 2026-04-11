Корабль «Орион» с астронавтами лунной миссии «Артемида-2» вернулся на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Космический корабль «Орион» с экипажем лунной миссии «Артемида-2» вернулся на Землю спустя чуть более чем девять суток после запуска. Трансляцию спуска корабля вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Приводнение «Ориона» в Тихом океане произошло в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля) в нескольких десятках километров от американского города Сан-Диего (штат Калифорния).
За полчаса до возвращения «Ориона» на Землю от него штатно отделился служебный модуль. Примерно за 15 минут до приводнения корабль вошел в плотные слои атмосферы, из-за образования плазмы вокруг «Ориона» связь с его экипажем штатно была прервана на несколько минут. «Все четыре члена экипажа находятся в отличном состоянии», — сказал ведущий трансляции после приводнения корабля.
Транспортировку корабля и его экипажа на сушу осуществит корабль ВМС США USS John P. Murtha.
Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. Предыдущая пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».