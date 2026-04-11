Каким должен быть идеальный кулич на Пасху: советы от Роспотребнадзора

Качественный кулич на Пасху должен быть приготовлен из натуральных ингредиентов и иметь сухую верхушку без липкости и подмокших участков. Об этом напомнил Роспотребнадзор.
«Кулич должен содержать натуральные ингредиенты, в том числе яйца и сливочное масло. Внешний вид кулича должен соответствовать товарному образцу: верхушка должна быть сухой, поверхность — ровной, без липкости и подмокших участков» — уточнила пресс-служба для РИА Новости.
Если кулич готовится в домашних условиях, необходимо выбирать муку однородного белого или светлого оттенка, без посторонних примесей, говорится в заявлении ведомства. Творог должен иметь нежную, однородную консистенцию и легкий кремовый оттенок.
Ранее KP.RU сообщал, что Пасху в этом году православные верующие отметят 12 апреля. Она вошла в пятерку самых значимых праздников для россиян. Отмечать его планируют около 73% жителей страны. При этом 46% россиян собираются готовить пасхальные блюда.