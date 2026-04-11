Корабль лунной миссии «Артемида-2» с астронавтами вернулся на Землю

Миссия «Артемида-2» представляет собой первый за более чем 50 лет пилотируемый облёт Луны, стартовавший в апреле 2026 года. Этот полёт был призван проверить готовность системы Orion и ракеты SLS к транспортировке людей в глубокий космос, чтобы в будущем обеспечить устойчивое возвращение астронавтов на лунную поверхность. Помимо тестирования систем жизнеобеспечения и навигации, экипаж провёл уникальные научные исследования, включая наблюдение невидимой с Земли стороны Луны и эксперименты по влиянию дальнего космоса на здоровье человека. Миссия Artemis-3, предусматривающая посадку на Луну, должна состояться в 2027 году.