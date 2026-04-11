Эксперт Бедеров сообщил об угрозах при передаче личных данных через мессенджеры

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Переписка в популярных мессенджерах, которые позиционируются как защищенные, может использоваться злоумышленниками для составления психологических портретов, создания дипфейков и оформления кредитов. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета Национального банковского совета России Игорь Бедеров.
«Проанализировав вашу переписку, мошенники могут составить психологический портрет, узнать ваши привычки, круг общения, режим дня, планы. Это позволяет им выстроить персонализированную схему обмана», — заявил Бедеров.
По его словам, отдельную угрозу представляют аудиосообщения. На их основе злоумышленники могут создавать дипфейки. Кроме того, если пользователь когда-либо отправлял через мессенджер скан паспорта, эти данные также могут оказаться в открытом доступе. «Мошенники могут оформить кредит, имея только скан вашего паспорта и СНИЛС. Особенно это касается микрофинансовых организаций, которые специализируются на быстрых займах под высокие проценты и не требуют личного присутствия», — предупредил эксперт.
Эксперт отметил, что резервные копии переписок в облачных сервисах, где сообщения хранятся незашифрованными, представляют собой отдельный канал для утечки данных. В ответ на это Бедеров призвал не передавать чувствительные данные через мессенджеры, включить двухфакторную аутентификацию и критически относиться к любым просьбам о деньгах, даже если они поступают от знакомых, перезванивая отправителю для проверки.