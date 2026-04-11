В Хабаровском крае суд изъял Mitsubishi Pajero у матери нарушителя.

Суд Бикина вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже имеющим административное наказание, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Хабаровскому краю. Подробнее— «Комсомольская правда — Хабаровск».
Следствием установлено, что в декабре 2025 года мужчина, будучи лишенным прав, вновь сел за руль после употребления спиртного. Поездка на «Mitsubishi Pajero» закончилась аварией. При проверке документов госавтоинспекторы выяснили, что водитель является рецидивистом в части нарушений правил дорожного движения.
Решением суда нарушителю назначено 250 часов обязательных работ. Также он лишен права управления транспортными средствами на два года. Главным итогом заседания стала конфискация иномарки в пользу государства.
«Поскольку в судебном заседании было доказано, что мать осужденного не имела водительского удостоверения, а её сын фактически управлял и обслуживал этот автомобиль, транспортное средство было изъято на основании п. “д” ч.1 ст. 104.1 УК РФ», — уточнили в ведомстве.
Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru