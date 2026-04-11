Миссия «Артемида-2» завершена: космический корабль «Орион» приземлился в Тихом океане

Космический корабль «Орион» с экипажем лунной миссии «Артемида-2» вернулся на Землю. Спуск корабля транслировало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
За полчаса до приводнения от «Ориона» отделился служебный модуль. Примерно за 15 минут до возвращения корабль вошел в плотные слои атмосферы. В результате из-за образования плазмы вокруг «Ориона» связь с экипажем была временно прервана.
Приводнение «Ориона» произошло в Тихом океане в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 по мск 11 апреля) спустя чуть более девять суток после старта, в нескольких десятках километров от Сан-Диего.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 7 апреля «Орион» с четырьмя астронавтами на борту совершил облет Луны в рамках миссии «Артемида-2». Во время полета корабль установил новый рекорд для дальности полета человека от Земли.
«Орион» удалился от Земли на 406 608 км. В ходе шестичасового облета экипаж имел возможность наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение.