Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ответ за грехи: какие ошибки нельзя совершать в Великую субботу 11 апреля

Что нельзя делать в Великую субботу 11 апреля 2026 года: главные запреты, традиции и смысл дня перед Пасхой. Какие поступки считаются грехом, что обязательно сделать и как правильно провести этот день без ошибок.

Источник: Аргументы и факты

11 апреля 2026 года православные христиане вспоминают Великую субботу — день покоя и ожидания перед Пасхой.

Это особое время, когда церковь говорит о пребывании Иисуса Христа во гробе и Его сошествии во ад. Великая суббота соединяет скорбь Страстной пятницы и радость грядущего Воскресения. Верующие приходят в храмы, чтобы поклониться плащанице и в тишине ожидать главного события года.

Как рассказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова (с. Воскресенск), священник Максим Портнов, Великая суббота — день последних приготовлений к Пасхе.

«Утром проходит длинная литургия, во время которой храм переоблачают в белый цвет. Это символизирует крещение, которое принимали многие люди в этот день. В конце службы читается Евангелие, где говорится о пустом гробе. Вечером совершается короткая служба полунощницы, на которой читается канон. Священник поднимает плащаницу и уносит её в алтарь. В храме ставят икону с изображением Воскресения Христова», — рассказал священник Портнов.

Церковный смысл Великой субботы.

Великая суббота занимает особое место в Страстной седмице. Это день молчания, надежды и внутреннего ожидания. Христос уже принёс жертву, но Воскресение ещё не наступило — мир словно замирает в ожидании победы жизни над смертью.

Церковь вспоминает, что в этот день Христос пребывал во гробе телом, а душой сошёл во ад, чтобы вывести оттуда праведников. Великая суббота напоминает о том, что даже в самой глубокой тишине уже совершается победа, пусть ещё и невидимая.

Для верующего это время сосредоточенности, тишины и внутреннего мира. Это день, когда важно не суетиться, а готовить душу к встрече Пасхи.

История Великой субботы.

События этого дня следуют за распятием и погребением Христа. Его тело было положено во гроб, вход в который закрыли большим камнем, а у гроба поставили стражу.

Согласно церковному преданию, именно в этот день произошло сошествие Христа во ад. Он разрушил его врата и вывел души праведников, ожидавших спасения. Это событие считается началом победы над смертью.

В богослужении Великой субботы уже звучат первые пасхальные мотивы. Читаются тексты о грядущем Воскресении, а в храме постепенно меняется настроение — от скорби к тихой радости.

С древних времён этот день почитается как время особого ожидания. Богослужения отличаются глубиной и символичностью, подготавливая верующих к Пасхальной ночи.

О чём молиться в Великую субботу 11 апреля 2026 года.

В этот день особенно важно молиться о внутреннем мире, укреплении веры и надежде. Верующие просят о прощении грехов, очищении души и готовности встретить Пасху с чистым сердцем.

Также молятся о близких, о спокойствии в душе, о терпении и духовной радости. Великая суббота — время тихой молитвы, когда человек готовится к главному событию — Воскресению.

Многие просят, чтобы вместе с Воскресением Христовым в их жизни началось обновление, ушли тревоги и пришёл мир.

Что обязательно нужно сделать в Великую субботу.

Главное, что следует сделать в этот день, — сохранить внутреннюю тишину и сосредоточенность. По возможности стоит посетить храм, поклониться плащанице и побыть на богослужении.

Важно завершить подготовку к Пасхе без суеты: привести дом в порядок, приготовить праздничные блюда, но не превращать это в спешку. Всё должно происходить спокойно и осмысленно.

Также принято освящать куличи, яйца и другие пасхальные угощения. Но даже эти традиции не должны затмевать духовный смысл дня.

Хорошо посвятить время молитве, чтению и общению с близкими в спокойной атмосфере. Важно примириться с теми, с кем были разногласия, и встретить Пасху без тяжести на душе.

Традиции Великой субботы.

Великая суббота сочетает в себе тишину и подготовку к празднику. Верующие продолжают соблюдать пост, но уже с ожиданием скорого его окончания.

В храмах совершается особая литургия, во время которой тёмные облачения сменяются на светлые. Это символ перехода от скорби к радости.

Одной из главных традиций становится освящение пасхальной пищи. Люди приносят куличи, яйца и другие блюда, чтобы благословить их перед праздником.

Вечером верующие стараются отдохнуть и подготовиться к ночной службе, которая начнётся уже с наступлением Пасхи.

Что нельзя делать 11 апреля 2026 года в Великую субботу.

В Великую субботу не следует предаваться шумным развлечениям, веселью и суете. Этот день требует спокойствия и внутренней сосредоточенности.

Запрещено ссориться, раздражаться, выяснять отношения и держать обиды. Любые негативные эмоции в этот день особенно нежелательны.

Не рекомендуется спешить и превращать подготовку к Пасхе в изнурительную гонку. Суета и раздражение лишают день его смысла.

Также нежелательно проявлять равнодушие, забывать о молитве и полностью уходить в бытовые дела, игнорируя духовную сторону.

Категорически не допускается грубость, черствость и невнимание к близким. В день ожидания Воскресения равнодушие и духовная пустота становятся двумя большими грехами, которых следует особенно избегать.