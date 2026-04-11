Трамп пообещал высшим чиновникам помилования перед уходом с поста

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал высшим чиновникам своей администрации помилования перед уходом с поста, чтобы защитить их от возможных преследований в будущем. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
— Я помилую каждого, кто подошел в пределах 200 футов к Овальному кабинету, — заявил Трамп.
В разговоре с советниками в 2025 году он также говорил, что проведет пресс-конференцию и объявит о массовых помилованиях перед уходом из Белого дома, подразумевая завершение президентского срока в 2029 году, говорится в сообщении.
10 ноября Трамп подписал указ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в выборы в США в 2020 году. В этом списке также присутствуют бывший юрист политика и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, а также отставной руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.
21 октября СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность смягчения приговора американскому рэп-исполнителю и продюсеру Шону Комбсу, известному под псевдонимом P. Diddy. При этом некоторые сотрудники администрации страны выступают против такого решения.