Трамп пообещал высшим чиновникам помилования перед уходом с поста

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал высшим чиновникам своей администрации помилования перед уходом с поста, чтобы защитить их от возможных преследований в будущем. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

— Я помилую каждого, кто подошел в пределах 200 футов к Овальному кабинету, — заявил Трамп.

В разговоре с советниками в 2025 году он также говорил, что проведет пресс-конференцию и объявит о массовых помилованиях перед уходом из Белого дома, подразумевая завершение президентского срока в 2029 году, говорится в сообщении.

10 ноября Трамп подписал указ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в выборы в США в 2020 году. В этом списке также присутствуют бывший юрист политика и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, а также отставной руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.

21 октября СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность смягчения приговора американскому рэп-исполнителю и продюсеру Шону Комбсу, известному под псевдонимом P. Diddy. При этом некоторые сотрудники администрации страны выступают против такого решения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше