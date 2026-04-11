NASA показало видео приводнения лунной миссии «Артемида-2»

Миссия «Артемида-2», стартовавшая 1 апреля, стала первым за последние 50 лет пилотируемым облётом Луны. В ходе десятидневного полёта экипаж NASA проверил системы корабля Orion и ракеты SLS для будущих миссий с высадкой на спутник, а также выполнил уникальные научные задачи — от наблюдения обратной стороны Луны, невидимой с Земли, до экспериментов с влиянием дальнего космоса на организм человека. В рамках этого полёта астронавты установили рекорд удаления от Земли и впервые за полвека увидели невидимую сторону Луны.