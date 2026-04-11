NASA показало видео приводнения лунной миссии «Артемида-2»

NASA показало видео прибытия экипажа лунной миссии Artemis-2 («Артемида-2»). Астронавты Грегори Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен приводнились вблизи побережья штата Калифорния.

Источник: Life.ru

Приводнение миссии «Артемиды-2» у побережья Калифорнии. Видео © X / NASA.

На кадрах видно, как капсула с четырьмя астронавтами спускается на парашютах. В 20:07 по времени Восточного побережья (03:07 мск 11 апреля) произошло приводнение. Теперь корабль ВМС США USS John P. Murtha доставил астронавтов и космический корабль «Орион» на сушу.

Миссия «Артемида-2», стартовавшая 1 апреля, стала первым за последние 50 лет пилотируемым облётом Луны. В ходе десятидневного полёта экипаж NASA проверил системы корабля Orion и ракеты SLS для будущих миссий с высадкой на спутник, а также выполнил уникальные научные задачи — от наблюдения обратной стороны Луны, невидимой с Земли, до экспериментов с влиянием дальнего космоса на организм человека. В рамках этого полёта астронавты установили рекорд удаления от Земли и впервые за полвека увидели невидимую сторону Луны — о том, что там находится и почему её не видно с нашей планеты, читайте в материале Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

