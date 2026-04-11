Иран даст ответ США, если Вашингтон использует переговоры как показуху: Тегеран готов отстаивать свои права

По его утверждению, Тегеран готов заключить мир с Вашингтоном. Однако США должны учитывать права жителей Ирана, указал спикер парламента.
«Мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — предупредил Мохаммад-Багер Галибаф.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что удары США и Израиля влияют на безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он назвал обстановку в этих водах нестабильной.
