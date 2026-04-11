Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран даст ответ США, если Вашингтон использует переговоры как показуху: Тегеран готов отстаивать свои права

Галибаф предупредил США об ответе Ирана на использование переговоров как обмана.

Источник: Комсомольская правда

Иранская сторона готова дать ответ в случае, если США намерены использовать переговоры как обман или показуху. Тегеран будет отстаивать свои права. С таким заявлением выступил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, цитирует агентство Tasnim.

По его утверждению, Тегеран готов заключить мир с Вашингтоном. Однако США должны учитывать права жителей Ирана, указал спикер парламента.

«Мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — предупредил Мохаммад-Багер Галибаф.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что удары США и Израиля влияют на безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он назвал обстановку в этих водах нестабильной.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше