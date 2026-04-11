В Красноярск привезут Благодатный огонь из Иерусалима

В праздник Пасхи в Красноярск по многолетней традиции доставят доставят частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Прикоснуться к святыне смогут все желающие, сообщили в епархии.

В этом году доставит Благодатный огнь в краевой центр заслуженный мастер спорта России, сопредседатель Правления Красноярского отделения Всемирного русского народного Собора Сергей Витковский. Торжественная встреча святыни состоится 12 апреля в аэропорту Красноярск в 18:25, церемонию возглавят священнослужители митрополии, представители правительства края и верующие.

«После церемониала Благодатный огонь будет незамедлительно доставлен в Храм Рождества Христова (улица Щорса, 44 “а”). Там начнется вечернее пасхальное богослужение, в ходе которого святыню передадут митрополиту Никите, а также для жителей Красноярского края. Все желающие смогут вознести молитвы и получить частицу огня», — рассказали в епархии.

Напомним, Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Для верующих это является символом чуда и благодати. Отмечается, что в первые минуты огонь не обжигает. Затем его доставляют к началу пасхального богослужения в московском храме Христа Спасителя и развозят в регионы России.

Ранее в течение многих лет с миссией доставки Благодатного огня в Красноярск выступал депутат Госдумы Сергей Натаров.

