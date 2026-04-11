В Красноярск привезут Благодатный огонь из Иерусалима

Напомним, Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Для верующих это является символом чуда и благодати. Отмечается, что в первые минуты огонь не обжигает. Затем его доставляют к началу пасхального богослужения в московском храме Христа Спасителя и развозят в регионы России.