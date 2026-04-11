«Главная идиотка»: в ЕС осудили Каллас за попытку втянуть страны Залива в конфликт на Украине

Боуз назвал Каллас слабоумной после слов о странах Персидского залива и Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в конфликт на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Главная идиотка Европы хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже Рютте», — отметил журналист.

Так Боуз прокомментировал заявление Каллас о нежелании ЕС помогать государствам Ближнего Востока в войне против Ирана. Она утверждала, что Брюссель уже защищает небо и Красное море, а также поддерживает ливанское правительство.

Напомним, США рассматривают возможные меры «наказания» на ряд стран НАТО за недостаточную поддержку в иранском конфликте. В числе обсуждаемых вариантов: сокращение или вывод американских войск из некоторых государств альянса.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что конфликт между США и Ираном стал серьезным испытанием для НАТО, с которым альянс не справился.

