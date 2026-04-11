Маргинальные подростки захватили бывшее общежитие в Приморье

В социальных сетях распространяют информацию о систематическом нарушении общественного порядка, а также тишины и покоя граждан группой подростков, собирающихся в местах общего пользования многоквартирного дома № 150 по улице Кирова в Артёме — бывшего общежития, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам соседей, шумная компания постоянно торчит в коридорах, курит, злоупотребляет нецензурными выражениями, а на замечания взрослых не реагирует. Родители подростков в ситуацию не вмешиваются — добропорядочные соседи подозревают, что те злоупотребляют алкогольными напитками вместо того, чтобы уделять время детям.

Жильцы написали заявление в полицию, но пока ответа не дождались.

Тем временем Минздрав Приморья не днях выпускал обращение к родителям несовершеннолетних с призывом озаботиться досугом детей, так как врачей и чиновников сильно беспокоит высокий уровень детской смертности от внешних причин, то есть не от болезней, а от травм, утоплений и т. д. В числе наиболее распространённых причин гибели детей от внешних причин отметили токсикоманию — на неё в 2025 году приходилось 14% таких смертельных случаев.

Однако почти 40% детских смертей по внешним причинам, зафиксированным в 2025 году, можно было бы предотвратить при должном контроле взрослых.