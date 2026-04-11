Маргинальные подростки захватили бывшее общежитие в Приморье

Тем временем Минздрав Приморья не днях выпускал обращение к родителям несовершеннолетних с призывом озаботиться досугом детей, так как врачей и чиновников сильно беспокоит высокий уровень детской смертности от внешних причин, то есть не от болезней, а от травм, утоплений и т. д. В числе наиболее распространённых причин гибели детей от внешних причин отметили токсикоманию — на неё в 2025 году приходилось 14% таких смертельных случаев.