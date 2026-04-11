Прием заявок на конкурс соцэффективности в Хабаровском крае продлится до 30 апреля.

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Основной целью проекта является тиражирование передового опыта корпоративного управления и успешного решения социальных задач на предприятиях, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее— «Комсомольской правды — Хабаровск».
Регистрация участников осуществляется дистанционно на базе платформы Министерства труда России, при этом в 2026 году весь документооборот переведен в цифровой формат и проходит в один этап без дублирования на бумаге.
Победители будут определены в нескольких номинациях, затрагивающих вопросы охраны труда, сокращения травматизма и поддержки работников с семейными обязанностями. Церемония награждения запланирована на середину лета 2026 года, а организации с лучшими результатами будут делегированы для участия в федеральном финале. В профильном комитете отмечают, что конкурс дает возможность компаниям заявить о своих успехах в развитии кадрового потенциала и создании здорового образа жизни в коллективах. В прошлом году от Хабаровского края на российский этап было выдвинуто шесть предприятий, показавших высокую социальную ответственность.
