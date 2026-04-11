Губернатор Бали назвал причину преступлений со стороны туристов

Туристы совершают противоправные действия на Бали из-за того, что берут с собой в поездку недостаточно денег. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор острова И Ваян Костер.
По словам чиновника, часть отдыхающих приезжает на курорт не только для того, чтобы расслабляться. Запланированных на одну неделю средств путешественникам не хватает, если они решают остаться дольше на две или три недели.
Когда деньги заканчиваются, туристы начинают вести себя недопустимо. Как отметил Костер, в отдельных случаях доходит даже до уголовно наказуемых деяний.
