В оккупированном Севастополе нацисты за сутки расстреляли 800 евреев в годы ВОВ

«В первые дни оккупации города Севастополя немецкие власти требовали, чтобы все еврейское население в определенный день собралось на городском стадионе, туда ушли мои бывшие соседи: Губерман с женой и еще одна молодая еврейка по имени Клава. Домой они больше не возвратились. В городе все говорили, что всех собравшихся на стадионе евреев расстреляли в противотанковом рве, который находился на 5−6 км от гор. Севастополя. Мой сын Владимир бегал тогда к стадиону смотреть, как собирают еврейское население, и когда пришел домой, то говорил мне, что их собрали около 800 человек», — говорится в документе.