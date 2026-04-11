В оккупированном Севастополе нацисты за сутки расстреляли 800 евреев в годы ВОВ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Нацистские оккупационные власти Севастополя в годы Великой Отечественной войны расстреливали порядка 800 евреев на стадионе в течение суток. Это следует из протокола допроса жительницы Севастополя в период оккупации Е. Л. Мироновой с цифрового портала «Геноцид советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны», который публикует ТАСС в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
«В первые дни оккупации города Севастополя немецкие власти требовали, чтобы все еврейское население в определенный день собралось на городском стадионе, туда ушли мои бывшие соседи: Губерман с женой и еще одна молодая еврейка по имени Клава. Домой они больше не возвратились. В городе все говорили, что всех собравшихся на стадионе евреев расстреляли в противотанковом рве, который находился на 5−6 км от гор. Севастополя. Мой сын Владимир бегал тогда к стадиону смотреть, как собирают еврейское население, и когда пришел домой, то говорил мне, что их собрали около 800 человек», — говорится в документе.
Как отмечает Миронова, среди расстрелянных были старики, женщины и дети.
Согласно информации портала, протокол допроса хранится в Архиве города Севастополя.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, он был учрежден в память о восстании в концлагере Бухенвальд. В период с 1937 по 1945 год в Бухенвальде содержались около 250 тыс. человек со всей Европы, выжили лишь 21 тыс. узников. 11 апреля 1945 года в лагере началось вооруженное восстание, в ходе которого заключенные обезоружили и захватили в плен охранников. 13 апреля в лагерь вошли американские войска. Расположенный там мемориальный комплекс ежегодно посещают сотни тысяч человек.
Освобождение Севастополя и Крыма.
Во время Великой Отечественной войны Крым стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибли около 1 млн человек.