Льготы на землю: кто в России может получить бесплатный участок земли

Депутат Гаврилов: земельный участок бесплатно могут получить Герои России и СССР.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах России ряд граждан сможет бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.

«Российское законодательство говорит не о “даче” в бытовом смысле, а о предоставлении земельного участка из государственной или муниципальной собственности», — уточнил парламентарий.

Гаврилов отметил, что большинство полномочий по определению порядка, перечня льготников и условий предоставления земли передано на уровень субъектов РФ.

В числе первых на получение участка: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Получить землю бесплатно и без торгов могут и Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Ранее KP.RU сообщал, что многодетные семьи в России имеют право на получение земельного участка от государства. Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства. В некоторых регионах вместо участка можно получить денежную компенсацию.