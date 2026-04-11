Льготы на землю: кто в России может получить бесплатный участок земли

В некоторых регионах России ряд граждан сможет бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.
«Российское законодательство говорит не о “даче” в бытовом смысле, а о предоставлении земельного участка из государственной или муниципальной собственности», — уточнил парламентарий.
Гаврилов отметил, что большинство полномочий по определению порядка, перечня льготников и условий предоставления земли передано на уровень субъектов РФ.
В числе первых на получение участка: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Получить землю бесплатно и без торгов могут и Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
