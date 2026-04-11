Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II вернулся на Землю

Экипаж миссии Artemis II на борту американского космического корабля Orion успешно вернулся на Землю. Приводнение в Тихом океане у побережья Сан-Диего произошло в пятницу, 10 апреля, в 20:07 по восточному времени США (3:07 мск 11 апреля). Возвращение астронавтов транслировалось на YouTube-канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль вошел в плотные слои атмосферы примерно за 15 минут до приводнения, связь с экипажем на несколько минут штатно прервалась из-за образования плазмы. После возвращения ведущий трансляции сообщил, что все четыре члена экипажа находятся в отличном состоянии.

— Все четыре члена экипажа находятся в отличном состоянии, — сказал ведущий трансляции.

Астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны. Ракета-носитель SLS с кораблем Orion стартовала 1 апреля. Транспортировку корабля и экипажа на сушу осуществит корабль ВМС США USS John P. Murtha.

1 апреля американское космическое агентство NASA запустило пилотируемую миссию Artemis II, в рамках которой четверо астронавтов отправились в полет вокруг Луны. Что известно об этой миссии — в материале «Вечерней Москвы».

