Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава NASA заявил, что США продолжат полеты к Луне, пока не высадятся на ней

Джаред Айзекман отметил, что это произойдет в 2028 году.

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Пилотируемая лунная миссия «Артемида-2» завершилась успешно, Соединенные Штаты планируют продолжать осуществлять миссии к Луне, пока не высадятся на ней в 2028 году. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

«Мы вновь в строю в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения, — сказал Айзекман в ходе прямого эфира NASA. — Это только начало. Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней [Луне] в 2028 году и не начнем строить нашу базу».

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля) «Орион» приводнился в Тихом океане, в нескольких десятках километров от штата Калифорния.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше