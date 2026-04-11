Корабль с экипажем миссии «Артемида-2» совершил посадку в Тихом океане: астронавты рассказали о самочувствии

Член-корреспондент РАН, президент Российской академии космонавтики Игорь Бармин рассказал о процессе руководства работами по созданию долговременной лунной базы. Научное оборудование, которое он разрабатывал, работало на Луне и Венере. Игорь Бармин сообщил, что в РФ проработали логистику для развёртывания лунной станции. Он считает, что целесообразнее ее выполнить в формате посещаемой, а не постоянно действующей. Изначально на объекте развернут научную приборную базу и проведут монтаж рабочих и энергетических модулей. Затем научные результаты можно получать в автоматическом режиме с помощью аппаратуры, добавил президент Российской академии космонавтики.