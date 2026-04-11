Корабль с экипажем миссии «Артемида-2» совершил посадку в Тихом океане: астронавты рассказали о самочувствии

В 03:07 по Москве космический корабль «Орион» с членами экипажа лунной миссии «Артемида-2» вернулся на Землю. Он совершил посадку в Тихом океане. Корабль прибыл на Землю спустя девять суток после запуска. Трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Всего на борту находилось четверо астронавтов. Они сообщили, что чувствуют себя отлично.
Корабль «Орион» осуществил приводнение в нескольких десятках километров от города Сан-Диего в штате Калифорния. За полчаса до приземления от судна отделился служебный модуль. Всё прошло в штатном режиме.
«Все четыре члена экипажа находятся в отличном состоянии», — проинформировал ведущий трансляции.
Важно напомнить, что «Артемида-2» стала первой пилотируемой миссией космического корабля «Орион», запущенного с помощью сверхтяжёлой ракеты-носителя. Запуск произведен с целью испытания систем корабля. Астронавты готовятся к запланированной на 2028 год миссии с высадкой на Луну.
В ночь на вторник, 7 апреля, «Орион» облетел Луну. Космический корабль поставил несколько новых рекордов. На Землю с судна уже передали фото Луны высокого разрешения. Астронавтов заранее попросили провести визуальные наблюдения. Им удалось заметить тонкие цветовые оттенки на поверхности Луны. Они обратили внимание на коричневатое вещество внутри некоторых кратеров. Еще одним удивлением для астронавтов стало внезапное солнечное затмение. Когда оно скрылось за Луной, космонавты увидели солнечную корону, внешнюю «атмосферу» светила.
Член-корреспондент РАН, президент Российской академии космонавтики Игорь Бармин рассказал о процессе руководства работами по созданию долговременной лунной базы. Научное оборудование, которое он разрабатывал, работало на Луне и Венере. Игорь Бармин сообщил, что в РФ проработали логистику для развёртывания лунной станции. Он считает, что целесообразнее ее выполнить в формате посещаемой, а не постоянно действующей. Изначально на объекте развернут научную приборную базу и проведут монтаж рабочих и энергетических модулей. Затем научные результаты можно получать в автоматическом режиме с помощью аппаратуры, добавил президент Российской академии космонавтики.