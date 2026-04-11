В России могут снизить пенсионный возраст для работников сельского хозяйства: что известно

В Госдуме хотят снизить пенсионный возраст для работников АПК.

Источник: Комсомольская правда

В России предложил снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий предложил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 55 лет, а для мужчин — 60 лет.

«Сельские труженики заслужили весомый набор социальных льгот, одной из них может стать снижение пенсионного возраста При этом их стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять 25 и 20 лет», — уточнил депутат в интервью РИА Новости.

Миронов отметил, что значительные инвестиции государства и частных компаний в АПК позволили России обеспечить продовольственную безопасность и стать одним из лидеров мирового рынка продовольствия.

Ранее KP.RU писал, что в Госдуме предложили дать возможность женщинам-военнослужащим выходить на пенсию в 43 года. Это касается тех женщин, которые посвятили себя службе в армии, МВД или Росгвардии, но были вынуждены уйти по семейным обстоятельствам.