В России могут снизить пенсионный возраст для работников сельского хозяйства: что известно

В России предложил снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Парламентарий предложил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 55 лет, а для мужчин — 60 лет.
«Сельские труженики заслужили весомый набор социальных льгот, одной из них может стать снижение пенсионного возраста При этом их стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять 25 и 20 лет», — уточнил депутат в интервью РИА Новости.
Миронов отметил, что значительные инвестиции государства и частных компаний в АПК позволили России обеспечить продовольственную безопасность и стать одним из лидеров мирового рынка продовольствия.
