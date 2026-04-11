Сирота из Владивостока 10 лет не может добиться жилья по закону

Во Владивостоке женщина, оставшаяся без родителей, уже больше 10 лет ждет, когда государство выполнит свое обещание и предоставит ей жилье.

Источник: Комсомольская правда

В 2016 году вступило в законную силу судебное решение, которое обязывало чиновников дать ей квартиру. В феврале прошлого года ей пообещали жилищный сертификат, но и его до сих пор не выдали. Все обращения в разные инстанции результата не дали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Отчаявшись, женщина обратилась в Информационный центр Следственного комитета России. после этого в СУ СК по Приморскому краю завели уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя управления Анне Полонской доложить, как идет расследование, и что делается для восстановления нарушенных прав сироты.

«Сирота из Владивостока более 10 лет состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем. Несмотря на наличие вступившего в 2016 году в законную силу судебного решения, ее права не реализованы. В феврале прошлого года принято решение о предоставлении жилищного сертификата, однако он также не выдан», — сообщили в СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

СК