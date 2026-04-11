Студенты Хабаровска соревнуются в логистике и авиационном питании

Источник: Комсомольская правда

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае проходит региональный этап Чемпионата высоких технологий — 2026. Соревнования направлены на подготовку квалифицированных кадров для транспортной и логистической отраслей региона. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мероприятие объединило 15 участников и 15 наставников. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, состязания проводятся на базе профильных техникумов. В Хабаровском техникуме транспортных технологий имени А. С. Панова студенты демонстрируют навыки в сфере аддитивного производства. Параллельно в Хабаровском торгово-экономическом техникуме эксперты оценивают работу специалистов по контролю качества транспортных логистических процессов и организаторов питания на воздушном транспорте.

В рамках практических заданий конкурсанты проводят органолептическую оценку блюд бортового рациона, проверяют сроки годности продукции и соблюдение санитарных норм. По словам представителей учебных заведений, такая подготовка позволяет выпускникам работать не только по основным специальностям, но и занимать управленческие должности в сфере общественного питания. Победители текущего этапа примут участие в итоговых межрегиональных состязаниях.

